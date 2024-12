Das Dach einer Scheune ist in der Nacht bei einem Brand in der Thälmannstraße im Zeitzer Ortsteil Luckenau eingestürzt. Die Feuerwehr war mit vielen Kräften im Einsatz.

Brand einer Scheune in Zeitz: Dach stürzt in Thälmannstraße ein

Brand: Die Feuerwehr war in der Thälmannstraße in Zeitz im Einsatz.

Zeitz. - Der nächste Großbrand hat die Zeitzer Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch in Atem gehalten. In der Thälmannstraße im Zeitzer Ortsteil Luckenau ging am frühen Morgen eine alte Fachwerkscheune in Flammen auf.