Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Novalisstraße in Hettstedt wurden 22 Bewohner evakuiert.

Ein Bus war in Hettstedt im Einsatz. In der Novalisstraße wurden 22 Menschen evakuiert.

Hettstedt. - Zu gleich zwei Bränden kam es am frühen Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Novalisstraße in Hettstedt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach brannten um 0.23 Uhr zeitgleich zwei Kellerabteile in zwei verschiedenen Hauseingängen. Es sei bei den Bränden zu Rauch und Verrußungen gekommen, heißt es. Die Strom- und Wasserversorgung sei unterbrochen worden.

22 Hausbewohner wurden vorsorglich mit einem Bus evakuiert und andernorts untergebracht worden. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Das Mehrfamilienhaus sei nach wie vor bewohnbar, so die Beamten weiter.

Die Polizei ermittele nun zur Ursache der Feuer. Eine Brandstiftung sei nicht auszuschließen.