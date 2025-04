Zu einem Einsatz musste die Feuerwehr in Weißenfels in der Nacht zum Donnerstag ausrücken. Ein geparktes Auto war in Brand geraten.

Geparkter Pkw steht mitten in der Nacht in Weißenfels in Flammen

In Weißenfels hat in der Nacht ein Auto gebrannt.

Weißenfels. - In der Promenade in Weißenfels hat am Donnerstag, 10. April, gegen 2 Uhr morgens ein Pkw gebrannt.

Wie die Polizei mitteilt, ging das geparkte Auto aus noch ungeklärter Ursache in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte das Auto löschen. Andere Fahrzeuge oder Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt in dem Fall in alle Richtungen, heißt es dazu weiter.