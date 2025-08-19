Feuerwehrleute, die wegen einer qualmenden S-Bahn zum Hauptbahnhof in Halle ausgerückt waren, wurden von einem Familienvater beleidigt und bedroht.

Ein Mann hat Feuerwehrleute am Hauptbahnhof in Halle mitten im Einsatz beleidigt und bedroht.

Halle (Saale). – Am Montagabend ist eine S-Bahn am Hauptbahnhof in Halle evakuiert worden. Im Rahmen des Einsatzes wurden die Feuerwehrleute beleidigt und bedroht, teilt die Polizei mit.

Während die Einsatzkräfte mit der S-Bahn beschäftigt waren, soll ein 39-jähriger Familienvater versucht haben, seinen Sohn in ein Feuerwehrauto zu setzen.

Dann habe er die Feuerwehrleute beleidigt und bedroht. Für sein Verhalten habe der 39-Jährige eine entsprechende Anzeige erhalten, so die Polizei weiter.