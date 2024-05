Ein Vollblut-Pferd hat in der Nacht zum Donnerstag einen Feuerwehr-Einsatz in Weißenfels ausgelöst. Es konnte nur auf eine Weise gerettet werden.

Teures Vollblut-Pferd stürzt nachts in Baugrube: Rettungsaktion für hilflosen Araber

Feuerwehr in Weißenfels

Ein Pferd war in Weißenfels in eine Baugrube gestürzt und konnte sich nicht mehr selbst aus der hilflosen Lage befreien.

Weißenfels/DUR. - Ein hilfloses Pferd hat in der Nacht zum Donnerstag in Weißenfels einen Rettungseinsatz ausgelöst, wie die Freiwillige Feuerwehr meldet.

Demnach ging um 0.30 Uhr der Notruf „H1 Tier in Notlage“ bei den Einsatzkräften ein. Es habe sich dabei um einen teuren Vollblut-Araber in misslicher Lage gehandelt, heißt es. Das Pferd sei in eine offene Baugrube geraten. Alle Rettungsversuche der Besitzer seien misslungen.

Das gerettete Pferd konnte mit seinen Besitzern nach Hause gehen. Foto: FFW Weißenfels/Weißenfels

Um dem Tier zu helfen, bauten die Feuerwehr-Kameraden mit einem Bagger eine Rampe, über die das Pferd aus eigenen Kräften aus der Grube entkommen und seinen glücklichen Besitzern übergeben werden konnte.