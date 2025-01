Laster brennt auf Parkplatz Feuerwehr entdeckt Leiche bei Lkw-Brand in Zeitz

Ein toter Mensch ist in der Nacht bei einem Lkw-Brand entdeckt worden. Ein Zeuge hatte auf einem Parkplatz in Zeitz Rauch bemerkt. Feuerwehrleute öffnen die Kabine und fanden die Leiche.

Feuerwehr entdeckt Leiche bei Lkw-Brand in Zeitz

In der Nacht zu Sonntag ist ein Mensch bei einem Lkw-Brand in Zeitz gestorben.

Zeitz - Feuerwehrleute haben in der Nacht zu Sonntag in Zeitz einen toten Menschen in der brennenden Fahrerkabine eines Lkw gefunden.

Ein Zeuge hatte zuvor Rauch bemerkt, der auf dem Parkplatz Alte Werkstraße aus dem Lkw strömte, wie die Polizei Halle mitteilte.

Er versuchte, die Flammen zu löschen und alarmierte Polizei und Feuerwehr, hieß es. Die Einsatzkräfte öffneten die Kabine und löschten das Feuer. Für den mutmaßlichen Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Noch ist den Angaben zufolge unklar, was das Feuer ausgelöst haben könnte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.