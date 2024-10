Florentiner Bogen in Halle Feuerwehreinsatz in der Südstadt: Treppenhaus in Flammen - Brand auf mehreren Etagen

In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr Flammen in einem Hochhaus im Florentiner Bogen in der Südstadt bekämpfen. Unbekannte hatten auf gleich mehreren Etagen Brände gelegt.