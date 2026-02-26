Im Landkreis Wittenberg wollte ein Jugendlicher auf seinem Motorroller vor einer Polizeikontrolle flüchten – ohne Erfolg.

Nicht ohne Grund: 17-Jähriger auf Motorroller flüchtet in Listerfehrda vor der Polizei

Listerfehrda. – Ein 17-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Listerfehrda (Landkreis Wittenberg) versucht, mit seinem Motorroller vor der Polizei zu flüchten.

Der Jugendliche sei dabei gesehen worden, wie er in dem Ort auf dem Radweg fuhr. Da der Roller zudem über kein Versicherungskennzeichen verfügte, sollte der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden, teilt die Polizei mit.

Mit einer Flucht über teilweise gesperrte Feldwege habe sich der 17-Jährige dieser Kontrolle entziehen wollen – ohne Erfolg. Nach etwa zwei Kilometern wurde er auf einem Feld zwischen Elster und Listerfehrda gestellt, heißt es dazu.

Dabei stellte sich heraus, dass der Jugendliche keinen Führerschein besaß und auch kein Versicherungsschutz für den Motorroller bestand. Der junge Mann sei anschließend seinen Eltern übergeben worden.