Halle/dpa - Ein langjähriger Gefangener hat einen Zahnarztbesuch in Halle für einen Fluchtversuch genutzt, ist aber gescheitert. Der 39-Jährige soll am Mittwoch von einer Frau unterstützt worden sein, wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte.

Vollzugsbedienstete hatten den Mann, der im Gefängnis Volkstedt einsitzt, zu der Zahnbehandlung begleitet. Nach einem Toilettengang attackierte der an den Füßen Gefesselte einen Beamten und wollte flüchten. Die Beamten konnten ihn vor dem Gebäude überwältigen.

Spezialkräfte der Justiz führen in der JVA Halle eine Razzia durch. (Schnitt: Bernd Stiasny / Kamera: Matthias Fricke)

Versuchte Flucht aus dem Knast - Komplizin half bei Fluchtversuch

Bei der Verfolgung des Gefangenen griff eine Unbekannte die Bediensteten an. Diese setzten Reizgas ein und wendeten körperliche Gewalt an, um die Frau abzudrängen. Die Frau flüchtete. Es wird wegen des Verdachts der Gefangenenbefreiung ermittelt. Zudem leitete der Justizvollzug laut Ministerium eine interne Auswertung ein.

Der Gefangene stammt aus Sachsen-Anhalt und ist mehrfach verurteilt. Auf seinem Konto stehen sechs Freiheitsstrafen, eine Jugendstrafe und ein Jugendarrest, zweimal war er in Erziehungsanstalten, wie es hieß. Aktuell sitzt er unter anderem wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und wegen Diebstahls mit Waffen ein.