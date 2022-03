Flucht vor der Polizei: Feuerwehr holt gesuchten Mann per Drehleiter vom Balkon

In Aken hat die Feuerwehr am Dienstagabend einen flüchtigen Mann "einsammeln" müssen. Der 27-Jährige hatte zuvor versucht, über den Balkon vor der Polizei zu fliehen.

Aken/MZ/JVO - Große Aufregung hat es am Dienstagabend in einem Wohnblock in der Dessauer Straße in Aken gegeben. Die Polizei war gegen 16 Uhr alarmiert worden. Den Grund für den genauen Einsatz möchte die Polizei aber aus ermittlungstechnischen Gründen nicht bekanntgeben.

Beim Eintreffen im Wohnblock in der Dessauer Straße nahmen die Beamten zunächst im Hausflur einen Geruch von Cannabis wahr. „Die Beamten konnten dann auch recht schnell eine Wohnung ausfindig machen, aus der der Geruch kam“, teilt Astrid Kuchta vom Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld auf MZ-Nachfrage mit. Nach Aufforderung der Polizei öffnet der 35-jährige Wohnungsinhaber freiwillig die Tür. Da die Beamten Grund zur Annahme hatten, dass hier Drogen im Spiel sind, wurde auf richterlicher Anordnung schließlich die Wohnung durchsucht und geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt.

Doch bei der Durchsuchung sollte es nicht bleiben. Ein 27-Jähriger, offenbar ein Bekannter des Verdächtigen, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, ergriff augenscheinlich die Flucht, als er die Polizisten sah. Er wusste offenbar, dass er aus der Situation nicht ganz so glimpflich davon kommt. Denn: Gegen ihn lagen drei offene Haftbefehle vor. Ob es sich hierbei um Drogendelikte handelt, blieb von Seiten der Polizei unbeantwortet.

Was folgte war eine aussichtslose Fluchtaktion. Vom Balkon des dritten Obergeschosses wollte er in die zweite Etage flüchten. „Dort kam er aber nicht weiter“, berichtet Sebastian Müller, Einsatzleiter der Feuerwehr Aken.

Polizei und Feuerwehr holten den Mann mit Hilfe der Drehleiter schließlich runter. Die Polizei nahm ihn anschließend in Gewahrsam und überführte ihn in eine Jugendarrestanstalt. Aufgrund des Einsatzes war die Dessauer Landstraße kurzzeitig für den Verkehr gesperrt. Gegen 18.30 war der Einsatz beendet.