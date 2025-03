Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld sucht nach einer Frau aus Köthen, die seit dem 11. März vermisst wird. Wer kann helfen?

Frau aus Köthen wird vermisst - 40-Jährige wurde vor einer Woche zuletzt in Dessau gesehen (Foto im Text)

Köthen/MZ. - Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld sucht nach einer Frau aus Köthen, die seit dem 11. März vermisst wird. Zuletzt wurde die 40-jährige Nadine N. am vorigen Dienstag gegen 10.40 Uhr in der Dessauer Parkstraße gesehen.

Die Frau ist nach Angaben der Polizei 1,70 Meter groß, von schlanker Statur, hat braune, lange Haare und soll am vorigen Dienstag eine dunkle Jacke und eine lange, vermutlich blaue Jeans getragen haben.

Wer hat diese Frau gesehen? (Foto: Polizei)

Alle eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei haben bislang nicht zur Feststellung der Vermissten geführt. Am Dienstag, 18. März, wurde deshalb die Öffentlichkeit bei der Suche nach der Frau eingeschaltet und das Foto freigegeben.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Rufnummer 03496/4260 bzw. per Mail efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.