Eine Frau wurde bei einem Bienenangriff in der Nähe von Hohenmölsen im Burgenlankreis getötet. (Symbolbild)

Hohenmölsen/MZ - Eine unbekannte Frau ist auf einem Feldweg südlich von Hohenmölsen in Sachsen-Anhalt Opfer eines Bienenangriffs geworden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Frau am Samstag gegen 10 Uhr leblos aufgefunden.