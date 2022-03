Säugling verletzt: Frau greift Mutter mit Kind an und landet in Psychiatrie

Gotha/dpa - Eine 40-Jährige hat in Gotha ein kleines Kind plötzlich angegriffen und es dabei verletzt. Die Frau habe das zwischen null und zwei Jahre alte Kind, dass mit seiner Mutter in einer Trage unterwegs war, am Donnerstagnachmittag „aus bislang ungeklärten Gründen“ angegriffen und verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Kind kam ins Krankenhaus, die Mutter blieb unverletzt.

Ob die mutmaßliche Täterin und die Mutter sich kannten, sei noch unklar und nun Bestand der Ermittlungen wegen versuchten Totschlags, sagte ein Polizeisprecher. Gegen die 40-Jährige wurde ein Unterbringungsbefehl erlassen. Dabei handelt es sich um ein Äquivalent zu einem Haftbefehl, bei dem die Beschuldigte in eine psychiatrische Klinik statt in Untersuchungshaft kommt.