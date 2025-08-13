Am Dienstagnachmittag wurde im Freibad in Hettstedt eine Siebenjährige von einem 50-Jährigen belästigt. Das Mädchen wandte sich an ihre Mutter, der Täter versuchte zu flüchten.

Hettstedt. – Nach Angaben der Polizei wurde am Dienstagnachmittag in Hettstedt ein siebenjähriges Mädchen von einem Mann im Freibad belästigt.

Die Siebenjährige habe sich auf dem Spielplatz des Freibades aufgehalten, als sie von dem 50-jährigen Mann angesprochen worden sei. Dieser habe ihr Hilfestellungen bei sportlichen Übungen angeboten. Dabei filmte er das Kind, so die Polizei.

Das Mädchen habe sich an die Mutter gewandt. Die Badeaufsicht habe den 50-Jährigen angesprochen, woraufhin er seine Kamera ins Gebüsch geworfen habe. Er versuchte laut Polizei zu flüchten, wurde aber von Zeugen festgehalten, bis die Beamten eintrafen.