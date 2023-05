Fremdenfeindliche Straftat Syrischen Mädchen Kopftuch runtergerissen: Polizei sucht Zeugen in Dessau-Roßlau

In den frühen Nachmittagsstunden des 29. Aprils soll sich in der Augustenstraße in Dessau-Roßlau eine Körperverletzung ereignet haben. Die Polizei geht von einer fremdenfeindlichen Straftat aus.