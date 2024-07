In einer Discothek in Halle ist es zu einem Streit gekommen, bei dem ein Mann verletzt wurde.

Schlägerei in Club in Halle: Gruppe prügelt auf Opfer ein

In Halle ist es in einem Club zu einer Schlägerei gekommen.

Halle (Saale)/DUR. - Am Sonntag ist es gegen 1 Uhr in einer Discothek am Friedemann-Bach-Platz in Halle zu einer Schlägerei gekommen. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt, so die Polizei.

Gleich mehrere Täter haben demnach ihr Opfer in dem Club körperlich angegriffen. Durch das Polizeirevier Halle (Saale) seien Ermittlungen eingeleitet worden, die aktuell noch andauern.