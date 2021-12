Fünf Verletzte bei Unfall im Vogtlandkreis

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind am Montagnachmittag fünf Menschen verletzt worden - eine junge Frau schwer.

Bad Brambach/dpa - Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind am Montagnachmittag fünf Menschen verletzt worden - eine junge Frau schwer. Die 24-Jährige war mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 92 von Bad Brambach Richtung Schönberg unterwegs, als sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn kam, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Dort kollidierte sie mit einem zweiten Auto und wurde dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die 24-Jährige ins Krankenhaus.

Die vier Insassen des zweiten Autos wurden nur leicht verletzt und konnten ambulant versorgt werden. Die B92 war für zwei Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro.