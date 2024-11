Halle (Saale). - Die Polizei rüstet sich für das Fußballspiel zwischen dem Halleschen FC und dem BFC Dynamo in Halle am Sonntag, 10. November, um 14 Uhr, wie die Beamten melden.

Zu der Fußballbegegnung würden zahlreiche Fans erwartet, von denen zahlreiche die Bahn nutzen würden, heißt es. Deshalb kündigt die Polizei an, am Sonntag verstärkt im Bereich von Bahnhöfen und in Zügen im Einsatz zu sein. Ziel sei die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, so die Beamten weiter. So sollen gewalttätige Auseinandersetzungen verhindert werden.

Vor allem zwischen 8.30 Uhr bis 12.45 Uhr und von 16 bis 19 Uhr plant die Polizei Einsätze auf den Bahnstrecken Dessau - Bitterfeld, Lutherstadt Wittenberg - Bitterfeld - Halle und Magdeburg - Köthen - Halle und den entsprechenden Bahnhöfen, insbesondere aber dem Hauptbahnhof in Halle. Die Polizei bittet um Verständnis für die möglichen Maßnahmen vor Ort.