Fußgänger wird in Mansfeld von Auto am Arm berührt - und rastet völlig aus

Ein Fußgänger hat in Mansfeld seinen Ärger an einem Auto und dessen Fahrer ausgelassen.

Mansfeld. - Ein Fußgänger hat am Montagabend in Mansfeld seinem Ärger an einem Auto freie Luft gelassen, wie die Polizei meldet.

Demnach wurde der Mann beim Vorbeifahren von einem Autospiegel am Arm gestreift. Daraufhin sei der Fußgänger auf das haltende Fahrzeug zugegangen und habe den Fahrer des Autos beleidigt, heißt es. Doch dabei beließ der Fußgänger es nicht.

Mit einem kräftigen Tritt gegen die Fahrertür habe der Fußgänger seinen Unmut über die Berührung zum Ausdruck gebracht, so die Beamten weiter. Dabei sei die Tür beschädigt worden.

Nun ermittelt die Polizei in dem Fall.