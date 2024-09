Eine Autofahrerin kam am Sonnabend auf der L 25 zwischen Solpke und Weteritz in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild.

71-Jährige kracht in Verkehrsschild

Solpke/Weteritz/VS. - Am Sonnabend ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein Unfall auf der Landstraße 25. Eine 71-jährige Frau war mit ihrem Ford auf der L 25 von Solpke kommend in Richtung Weteritz unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen.

Dabei wurde nicht nur das Verkehrszeichen, sondern auch ihr Fahrzeug stark beschädigt, teilt die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die 71-Jährige wurde wegen eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht.