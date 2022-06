Vermutlich weil die Temperaturen am Sonnabend stark in die Höhe schnellten, wurde ein Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg bei der L15 zwischen Lüge und Störpke in der Altmark entzündet.

Der Kampfmittelräumdienst wurde am Sonnabend zur L15 zwischen Lüge und Störpke in der Altmark gerufen. Dort brannte eine Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Symbolbild:

L15/Lüge/Störpke (vs) - Die Hitze hat am Sonnabend offenbar eine Phosphorgranate auf der L15 zwische Lüge und Störpke in Brand versetzt. Dies hat nicht nur die Polizei, sondern auch den Kampfmittelräumdienst in Alarmbereitschaft versetzt.

Wie das Polizeirevier in Salzwedel mitteilt, identifizierten die herbeigerufene Feuerwehr und die Polizei zunächst das brennende Objekt. Durch die Kameraden der Feuerwehr wurde das Relikt aus dem zweiten Weltkrieg in einer Metallwanne gesichert und mit Sand bedeckt. Die Granate wird wahrscheinlich bei Grubberarbeiten an die Oberfläche befördert worden sein.

Der herbeigerufene Kampfmittelräumdienst sicherte die Granate und transportierte diese ab. Die Hitze am Samstag könnte Auslöser des Feuers gewesen sein.