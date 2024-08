In Gardelegen ist ein 30 Jahre alter Mann von zwei unbekannten Tätern zusammen geschlagen worden.

Brutaler Angriff auf Mann in der Schillerstraße: Wer hat die Täter gesehen?

Attacke in Gardelegen

In Gardelegen hat sich ein Angriff in der Schillerstraße ereignet.

Gardelegen. - Bereits am Freitag ist ein 30 Jahre alter Mann in der Schillerstraße in Gardelegen zwischen 20.30 und 21.30 Uhr von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen worden.

Laut Polizei wurde der Mann in der Tivoli-Parkanlage geschlagen und getreten. Nachdem ein ebenfalls unbekannter Mann die Tatverdächtigen angesprochen hatte, flüchteten diese vom Tatort, heißt es weiter. Die Angreifer werden als Männer mit südländischem Phänotyp beschrieben.

Das Opfer sei mit mehreren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob ein Zusammenhang mit dem Vorfall nahe der Freilichtbühne besteht, werde im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen am Freitagabend geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gardelegen unter der Telefonnummer 03907/7240 zu melden.