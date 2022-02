Betrunkener Autofahrer verursacht schweren Unfall in Gardelegen

Heftiger Aufprall bei diesem Unfall auf der Weteritzer Landstraße in Gardelegen.

Gardelegen (vs) - Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Mittwochabend (9. Februar) in Gardelegen einen schweren Verkehrsunfall. Dabei verletzte sich der Mann (40) leicht.

Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer mit seinem Ford Ka gegen 21.55 Uhr auf der Weteritzer Landstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Plötzlich geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden VW-Bus. Der VW wurde rund 15 Meter nach hinten geschoben, während sich der Ford Ka herumdrehte und entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Der Ford-Fahrer verletzte sich bei dem Crash leicht. Während der Aufnahme des Unfalls bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 2,33 Promille. Somit musste der 40-Jährige nicht nur zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus sondern auch zur Abgabe einer Blutprobe.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und beschlagnahmte den Führerschein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 10.000 Euro.