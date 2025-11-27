Vor einer Kita auf der Magdeburger Straße in Letzlingen hat die Polizei am Mittwoch die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Ein Autofahrer war besonders schnell unterwegs.

Mit dieser Geschwindigkeit wurde ein Raser vor einer Kita in Letzlingen geblitzt

Letzlingen. - Auf der Magdeburger Straße in Letzlingen (Altmarkkreis Salzwedel) hat die Polizei Mittwochvormittag einen Raser erwischt. Dieser war mit 65 Kilometer pro Stunde mehr als doppelt so schnell, wie erlaubt, unterwegs, teilt die Polizei mit.

Die Höchstgeschwindigkeit auf dieser Strecke liegt bei 30 Kilometer pro Stunde. Nach Abzug der Toleranz kann es nun für den Raser teuer werden. Auf ihn warten ein Bußgeld von über 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

In der Zeit von 07.30 bis 12.30 Uhr hatte die Polizei vor einer Kita die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Insgesamt passierten an diesem Tag 1.038 Fahrzeuge die Messstelle, so die Polizei weiter.

55 Fahrer hielten sich Angaben zufolge nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit und waren zu schnell unterwegs.