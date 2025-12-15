In Letzlingen hat die Polizei vor einer Kita die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Bei der Blitzer-Aktion ist ein Autofahrer besonders negativ aufgefallen.

So schnell ist ein Raser an einer Kita in Letzlingen vorbeigefahren

Ein Raser ist mit 79 Kilometer pro Stunde vor einer Kita in Letzlingen geblitzt worden.

Letzlingen. - Mit 79 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer am Freitag vor einer Kindertagesstätte in Letzlingen (Altmarkkreis Salzwedel) geblitzt worden. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt an dieser Stelle eigentlich 30 km/h, wie die Polizei mitteilt.

Damit war der Raser in der Magdeburger Straße mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Nach Abzug der Toleranz könnten auf ihn nun ein Bußgeld in Höhe von über 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot zukommen.

Polizei blitzt vor Kita in Letzlingen

Die Polizei hatte am Freitag in der Zeit von 6.45 bis 11.45 Uhr die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern vor der Kita kontrolliert. Insgesamt, so die Polizei weiter, durchfuhren 1.392 Fahrzeuge die Messstelle.

Gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit haben den Angaben zufolge insgesamt 50 Fahrzeuge verstoßen.