Die Feuerwehr musste in der Nacht in Gardelegen zu zwei Bränden ausrücken. Gleich zwei Gartenlauben an unterschiedlichen Standorten standen in Flammen.

Die Feuerwehr rückte zu zwei Bränden in Gardelegen aus.

Gardelegen. – In der Nacht zu Dienstag haben in Gardelegen zwei Gartenlauben an unterschiedlichen Standorten gebrannt, teilt die Polizei mit.

Zunächst sei die Feuerwehr gegen 1 Uhr zu einem Feuer Am Rottweg gerufen worden. Eine Gartenlaube stand hier beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

In der Weteritzer Landstraße in Gardelegen brannte eine zweite Gartenlaube. (Foto: Polizei)

Etwa eine Stunde später wurde ein weiterer Brand gemeldet. In der Weteritzer Landstraße brannte eine leerstehende und wohl nicht mehr genutzte Gartenlaube, so die Polizei.

Der Sachschaden hier wird ebenfalls auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.