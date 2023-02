In Gardelegen ist es in einer Wohnung in der Straße der Republik zu einem Brand gekommen. Dabei wurde ein Bewohner lebensbedrohlich verletzt.

Feuer in Wohnblock in Gardelegen verletzt Bewohner lebensbedrohlich

In der Straße der Republik in Gardelegen ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen.

Gardelegen/DUR/it - In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Wohnblock in Gardelegen. Aus bisher ungeklärter Ursache brach in der Wohnung in der Straße der Republik ein Feuer aus, teilte die Polizei mit.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich laut Polizei eine Person in der Wohnung, welche durch das schnelle Eingreifen der herbeigerufenen Feuerwehr gerettet, jedoch mit lebensbedrohlichen Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Durch die Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte das Übergreifen des Brandes auf weitere Teile der Wohnung sowie des Wohnblocks verhindert werden. Weitere Bewohner des Hauses mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung mittels Drehleiter über ihre Fenster evakuiert werden, heißt es weiter. Nachdem das Haus gelüftet wurde, konnten die restliche Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 24 Kameraden vor Ort.