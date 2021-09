Brand von Papier- und Biotonnen in Gardelegen: Polizei sucht nach Zeugen

Am 23. September haben in Gardelegen mehrere Mülltonnen gebrannt. Die Polizei sucht nach dem oder den Tätern.

Gardelegen (vs) - Am frühen Morgen des 23. Septembers wurde ein Brand in Gardelegen in der Stendaler Straße gemeldet. Hier brannten drei Biotonnen und vier Papiertonnen, berichtet die Polizei.

Die Feuerwehr Gardelegen war mit vier Fahrzeugen und 17 Kameraden vor Ort, um den Brand zu löschen. Der entstandene Schaden an den Tonnen wird auf 350 Euro geschätzt.

Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer wurde eingeleitet. Hinweise werden bei der Polizei Gardelegen (03907 7240) entgegengenommen.