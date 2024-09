In einem Haus in Gardelegen betrieb ein 30-Jähriger offenbar eine riesige Indoor-Plantage. Das flog bei einer Razzia der Polizei auf.

Razzia in Haus in Gardelegen: Einsatzkräfte finden riesige Indoor-Plantage

In Gardelegen züchtete ein 30-Jähriger Cannabis.

Gardelegen. - Zu einer Razzia ist es am Donnerstag, 19. September, in einem Haus in Gardelegen gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach bestand zuvor der Verdacht, dass sich in dem Haus eine Plantage zum "Anbau von Betäubungsmitteln" befinde. Dies bestätigte sich offenbar bei der Hausdurchsuchung. In dem Gebäude fanden die Einsatzkräfte der Polizei eine Indoorplantage mit insgesamt 163 Cannabispflanzen.

Der 30 Jahre alte Besitzer wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.