Einbruch in Kalbe an der Alten Bahnhofstraße

Eine fünfstellige Bargeldsumme wurde beim Einbruch in das Bürogebäude eines Sozialdienstes in Kalbe entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Kalbe (vs) - Im Zeitraum vom Donnerstag, 17. November, 17.30 Uhr, bis Freitag, 18. November, 7.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in das Bürogebäude eines Sozialdienstes an der Alten Bahnhofstaße in Kalbe und entwendeten eine große Summe Bargeld.