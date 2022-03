Einbruch in Supermarkt in Gardelegen: Polizei sucht Zeugen

In Gardelegen sind unbekannte Täter in einen Supermarkt eingebrochen.

Gardelegen (vs) - Bisher unbekannte Täter brachen in den Morgenstunden des 17. März in einen Supermarkt in Gardelegen in der Hopfenstraße ein. Dabei verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Fleischerei, die sich mit im Markt befindet.

Im Verkaufstresen wurden Wurstwaren durchwühlt, die nun nicht mehr verkauft werden können. Durch das Zerstören einer Trennscheibe gelangten die Täter dann in die Räumlichkeiten einer Landbäckerei, die sich ebenfalls mit im Markt befindet. Hier wurde aus einer Geldkassette ein dreistelliger Betrag an Bargeld gestohlen, bevor die Täter das Gebäude wieder verließen.

Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei war vor Ort und sicherte Spuren, heißt es in einer Pressemitteilung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Gardelegen (03907 7240) entgegen.