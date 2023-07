Ein gewöhnlicher Strandkorb löst ein verheerendes Feuer in Gardelegen aus. Der Schaden liegt bei 300.000 Euro. Zwei Menschen wurden verletzt.

Auf der Terrasse im Erdgeschoss des Hauses in Gardelegen war nach Angaben der Polizei ein Strandkorb in Flammen aufgegangen..

Gardelegen - In Gardelegen entfachte am Freitag ein Strandkorb ein Feuer auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses. Der Schaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Zudem wurden zwei Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache? Ein Rätsel.

Von Flammen bedroht: Feuerwehr im Einsatz

Die Flammen breiteten sich schnell aus und griffen auf zwei benachbarte Wohnungen über. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch im Gange.