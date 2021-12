Falsche Polizisten erbeuten 15.000 Euro bei einer Frau aus Mieste

Die Betrüger erfanden eine Notsituation: Eine Frau (62) aus Mieste fiel auf den Trick herein und übergab die hohe Geldsumme an einen Unbekannten in Gardelegen.

Mieste/Gardelegen (vs) - Mit einer fiesen Masche gelang es bisher unbekannten Tätern bei einer Frau (62) aus Mieste im Altmarkkreis Salzwedel insgesamt 15.000 Euro zu erbeuten. Die Betrüger gaben sich dabei unter anderem als Polizisten aus, berichtet die Polizei.

Gegen 12 Uhr am Dienstag (7. Dezember) meldete sich ein unbekannter Anrufer bei der 62-jährigen. Die Person erklärte, sie sei vom Amtsgericht Magdeburg. Dann, so schildert es die Polizei, folgte die ausgedachte Geschichte: So sagte der Anrufer, die Tochter der Miesterin habe bei einem Verkehrsunfall eine andere Persön tödlich verletzt. Nur gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 35.000 Euro könne die Tocher wieder aus der Haft freikommen.

Das spätere Betugsopfer schenkte den Ausführungen Glauben und gab an, 15.000 Euro zur Verfügung zu haben. "Anschließend wurde telefonisch ein Übergabeort an einen vermeintlichen Polizeibeamten in Gardelegen vereinbart", heißt es im Bericht der echten Beamten. So kam es schließlich zur Übergabe der hohen Geldsumme an einen Mann im Bereich einer Apotheke an der Gartenstraße in Gardelegen.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

wischen 30 und 35 Jahre alt,

zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß,

schlanke Statur,

gestreifte Pudelmütze,

leicht dunkle Haut,

braune Schuhe und helle Jeans.

Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten in Gardelegen unter Telefon 03907/7240 entgegen.