In Gardelegen hat der Dachstuhl des Bahnhofsgebäudes in der Bahnhofstraße in Brand gestanden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gardelegen. - Das Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße in Gardelegen hat am Donnerstag gegen 3.46 Uhr in Flammen gestanden. Laut Polizei gab es einen Brand des Dachstuhls.

Das Gebäude sei unbewohnt und in privatem Besitz, so die Polizei. Sie geht von Brandstiftung aus. Der Sachschaden werde auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt, heißt es. Die Feuerwehr Gardelegen sei mit sechs Fahrzeugen und 22 Kameraden vor Ort gewesen.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 03901/8480.