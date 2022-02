Feuer: Gartenlaube brennt in Gardeleben - 19 Feuerwehrleute im Einsatz

Eine Feuerwehrlaube hat am Samstagmorgen (19. Februar) gegen 1.30 Uhr angefangen zu brennen. Die freiwillige Feuerwehr Gardelegen rückte mit fünf Fahrzeugen aus.

Gardelegen (vs) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (19. Februar) ist es im Bereich des Jägerstieg in Gardelegen zum Brand einer Gartenlaube gekommen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel hervorgeht, hat der Brand die Laube vollständig zerstört. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die freiwillige Feuerwehr Gardelegen war mit fünf Fahrzeugen und 19 Kameraden vor Ort und löschte den Brand. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.