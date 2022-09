Ford-Fahrer missachtet bei Gardelegen Vorfahrt

Weteritz (vs) - Ein Unfall bei Weteritz, der zum Glück nur Sachschaden zur Folge hatte, ereignete sich am Mittwochnachmittag, 31. August, kurz vor 17 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 88-Jähriger mit seinem Ford Fiesta von der Straße Am Prützenberg kommend die B 188 in Richtung der L 25 überqueren.

Dabei beachtete er die Vorfahrt eines 68-Jährigen nicht, der mit seinem Mercedes-Lkw auf der Bundesstraße von Solpke nach Gardelegen unterwegs war. Trotz Gefahrenbremsung des Lkw-Fahrers konnte ein Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Nach kurzer Untersuchung des Fiesta-Fahrers in einem Rettungswagen stand fest, dass er unverletzt geblieben ist. Der Sachschaden wird auf ungefähr 2000 Euro geschätzt. Der Ford musste abgeschleppt werden.