Ein Mann musste wegen eines Blitzers in Gardelegen seinen Führerschein abgeben.

Gardelegen/DUR. - Ein Mann sollte seinen Führerschein wegen einer vorherigen Ordnungswidrigkeit abgeben, wie die Polizei am Dienstag bekannt gab. Doch als die Beamten den Mann zu Hause antrafen, erwartete sie eine Überraschung.

Wie berichtet wurde, war der 61-jährige Mann aus einem Ortsteil von Gardelegen am 26. November 2022 in Leipzig mit 81 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs gewesen. Dafür erhielt er laut Polizei eine Strafe von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Der Mann hätte seinen Führerschein für das Fahrverbot fristgerecht bis zum 29. Juli 2023 geben müssen. Da er dies laut Polizei nicht tat, sollte der Führerschein nun beschlagnahmt werden.

Wie bekannt wurde, trafen die Beamten den Mann am 12. März zu Hause an. Allerdings konnte er laut der Beamten seinen Führerschein nicht herausgeben. Der Grund dafür war einfach, wie er den Polizisten mitteilte: Er besaß seit 20 Jahren gar keinen Führerschein mehr.

Nun muss sich der 61-Jährige in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, heißt es von der Polizei.