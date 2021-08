Gardelegen: Zeuge beobachtet Diebstahl eines Fahrrads vom Grundstück

Ein Zeuge hat beobachtet, wie zwei etwa 25 Jahre alte, männliche Personen auf ein umzäuntes Grundstück in der „Kurze Straße“ in Gardelegen gegangen sind und dort ein Fahrrad stahlen.

Dort nahm eine der Personen ein abgestelltes Fahrrad, schob dieses vom Grundstück und entfernte sich gemeinsam mit der anderen Person in Richtung Jägerstieg. Der Zeuge informierte wenig später den Geschädigten über den Vorfall, die Täter mitsamt dem entwendeten Fahrrad konnten jedoch weder durch den Geschädigten, noch durch die verständigte Polizei festgestellt werden.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Stendal hervorgeht, soll es sich bei den Tätern um zwei junge Männer westeuropäischen Aussehens im Alter von etwa 20-25 Jahren handeln. Einer soll eher lichtes, der andere Täter kurzes, hellblondes Haar und einen Jutebeutel als Rucksack getragen haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Gardelegen (03907/724-0) zu melden.