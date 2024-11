Immer wieder unterschätzen Fahrzeugführer die scharfe Linkskurve am Ortseingang von Kalbe aus Richtung Neuendorf. Auch jetzt kam es dort wieder zu einem Unfall.

Golf fliegt aus der Kurve und landet in Buchsbaumhecke

Kalbe - Weil er nach eigenen Angaben einer Katze ausweichen wollte, hat ein 45-Jähriger am Sonnabendabend in der Kalbenser Wassermühlen-Kurve die Gewalt über den von ihm gelenkten VW Golf verloren.

In weitere Folge fuhr der Mann, der aus Richtung Neuendorf am Damm unterwegs war, in die dortige Buchsbaumhecke. Es war nicht das erste Mal, dass es dort zu einem solchen Unfall kam.

Der Schaden an dem Fahrzeug, das ein Magdeburger Kennzeichen trug, beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Fahrer hatte hingegen Glück im Unglück. Er blieb unverletzt.