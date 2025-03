Großbrand Repo-Markt in Gardelegen brennt ab - Mitarbeiter weinen

Im Repo-Markt in Gardelegen konnten Kunden am Sonnabend noch günstig Sofas und Kommoden kaufen – jetzt gibt's hier nur noch Trümmer. Der Markt ist in der Nacht zu Sonntag abgebrannt. Der Schaden liegt in Millionenhöhe, die Mitarbeiter sind fassungslos.