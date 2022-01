In Gardelegen brennen drei Altkleidercontainer - Polizei ermittelt

In der Nacht zu Dienstag muss die Feuerwehr Gardelegen den Brand von drei Altkleidercontainern an der Schillerstraße löschen. Nun ermittelt die Polizei.

In Gardelegen gingen drei Altkleidercontainer an der Schillerstraße in Flammen auf.

Gardelegen (vs) - Mitten in der Nacht zu Dienstag (18. Januar) mussten die Aktiven der Feuerwehr in Gardelegen ausrücken. Gegen 1.40 Uhr standen an der Schillerstraße drei Altkleidercontainer in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr war schließlich mit drei Fahrzeugen und elf Kameraden vor Ort, um die Flammen zu ersticken. Vom Feuer wurde auch ein nebenstehender Glascontainer in Mitleidenschaft gezogen, teilt die Polizei mit.

Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein. Die Ermittlungen dauern an, weshalb Hinweise zum Vorfall an das Revier in Gardelegen unter Telefon 03907/7240 erbeten werden.