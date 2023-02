Letzlingen (vs) - Das war ein schneller Fahndungserfolg: Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr, dass mehrere Personen eine Rüttelplatte von einem Grundstück in der Jävenitzer Straße in Letzlingen entwendeten.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurde bereits kurz nach der Tat ein abgestelltes Fahrzeug in Letzlingen festgestellt, in dem sich die entwendete Rüttelplatte befand. Zudem gelang es den Beamten, unter anderem durch den Einsatz eines Fährtensuchhundes, drei tatverdächtige Männer festzunehmen, die sich in der Umgebung dieses Fahrzeuges aufhielten.

Im Rahmen der folgenden Maßnahmen wurde dann gegen 21.15 Uhr ein Pkw im Bereich Gardelegen gestoppt, indem sich weitere tatverdächtige Personen befanden, berichtet die Polizei. Es folgte die vorläufige Festnahme auch dieser drei Männer.

Aus dem Einsatz resultierten umfangreiche Ermittlungstätigkeiten, wie kriminaltechnische Untersuchungen am Tatort und an den Fahrzeugen, die weiterhin andauern. Die insgesamt sechs Tatverdächtigen, im Alter von 18 bis 46 Jahren, wurden noch gestern einem Haftrichter am Amtsgericht Gardelegen vorgeführt.