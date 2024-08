Ein angetrunkener Simson-Fahrer ist vor der Polizei in Letzlingen geflüchtet. Die Beamten konnten ihn schnappen.

Verfolgungsjagd in Letzlingen - Betrunkener Simson-Fahrer flüchtet vor Polizei

Eine Verfolgungsjagd hat sich in Letzlingen ereignet.

Letzlingen. - In Letzlingen hat am Mittwoch gegen 0.19 Uhr eine Verfolgungsjagd stattgefunden. Laut Polizei wollten die Beamten den Fahrer einer Simson kontrollieren. Dieser sei in einen Waldweg geflüchtet, konnte aber nach kurzer Zeit geschnappt werden, heißt es.

Mehrere Verstöße seien entdeckt worden. Für die Simson, an der ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 angebracht worden sei, habe keine erforderliche Pflichtversicherung bestanden. Zudem war der 23 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,81 Promille auf, so die Polizei. Der Fahrer müsse sich nun wegen der Verstöße verantworten.