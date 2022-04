Kalbe: Zwei Unfälle am gleichen Ort fordern Verletzte

Kalbe (vs) - Zwei Unfälle ereigneten sich Montagnachmittag an ein und demselben Unfallort auf der L 21 zwischen Kalbe nach Neuendorf am Damm. Zunächst setzte ein 47-Jähriger in einem Ford Focus trotz Gegenverkehrs zum Überholen an. Dabei schaffte er es nicht, sich rechtzeitig wieder einzuordnen und stieß seitlich mit dem sich im Gegenverkehr befindenden Lkw eines 44-Jährigen zusammen. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und auf einem Feld zum Stehen. Der Ford-Fahrer verletzte sich dabei leicht, musste jedoch nicht sofort vor Ort behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.