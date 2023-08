In Klötze hat die Polizei in der Nacht zu Samstag einen 16-Jährigen auf einer frisierten Simson erwischt. Wie die Beamten mitteilten, hätte das Moped jetzt 90 Km/h geschafft.

Klötze - Nach einer Kontrolle in Klötze hat die Polizei einem Fahrer sein Moped entzogen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei der 16-Jährige zunächst fahrend auf dem Gehweg in der Burgstraße angetroffen worden. Auf der Landstraße 20 in Richtung Wenze wurde er schließlich gestoppt.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Moped derart baulich verändert wurde, dass es bis zu 90 km/h erreicht. Der 16-Jährige muss sich zudem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.