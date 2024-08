Kalbe - Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonntagabend kurz nach 17 Uhr zwischen Kalbe und Neuendorf ereignet hat. Obwohl dort zweifacher Totalschaden entstanden ist, ist niemand verletzt worden.

Laut Polizei fuhr ein 77-Jähriger mit einem VW in Richtung Milde-Stadt, als er im Bereich der temporär ausgeschilderten Baustelle in den Gegenverkehr geriet. Dort war gerade ein 57-Jähriger in einem Mitsubishi unterwegs. Der Mann versuchte noch auszuweichen, wobei aber die Leitplanke - sie ist in diesem Bereich durchgehend auf mehreren Hundert Metern verbaut - im Weg war. Es kam also zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Vor Ort war auch sofort das Team eines Rettungswagens, das Erste Hilfe leistete. Es war gerade vom Kremkauer Reitturnier, wo es zur Absicherung im Einsatz gewesen war, gekommen und hatte sich, als der Unfall passiert war, unmittelbar hinter dem VW befunden.