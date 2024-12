Lkw versackt im matschigen Bankett an der Kreisstraße

Güssefeld - Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, wann es zwischen Bühne und Güssefeld aufgrund von Begegnungsverkehr zu einem Unfall kommt. Die Kreisstraße, die in einigen Bereichen recht eng wirkt, hält nämlich aktuell als Umleitungsstrecke für die Landesstraße 12 von und nach Altmersleben her.

Am frühen Freitagmorgen landete dort, nur wenige Hundert Meter vor Güssefeld, ein Lkw mit polnischem Kennzeichen im Bankett. Der Fahrer war nach eigenen Angaben einem anderen Fahrzeug ausgewichen und dabei in den aufgeweichten Boden rechts der Straße gerutscht. Der Laster musste via Seilwinde von einer Spezialfirma herausgezogen werden. Das sorgte für eine kurzzeitige Straßensperrung.

Warnbaken wurden an der Unfallstelle bis Freitagabend nicht aufgestellt.