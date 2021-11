Lkw-Zugmaschine geht an der B71 bei Letzlingen im Altmarkkreis in Flammen auf

Zahlreiche Feuerwehren bekämpften in der Nacht zu Freitag den Brand eines Lkw an der Bundesstraße 71. Dabei verhinderten sie, dass die Flammen auf den Auflieger übergriffen.

Letzlingen (vs) - Noch während der Fahrt bemerkte ein Lkw-Fahrer den Feuerschein. Der 62-Jährige hielt den Sattelzug an und musste dann mit ansehen, wie sein Fahrerhaus komplett in Flammen aufging.

Wie die Polizei im Altmarkkreis mitteilt, war der MAN-Sattelzug gegen 3.50 Uhr in der Nacht zu Freitag (5. November) auf der B71 bei Letzlingen in Fahrtrichtung Haldensleben unterwegs. Der Fahrer konnte die Zugmaschine unverletzt verlassen, ehe die Feuerwehr mit Löscharbeiten begann.

Im Einsatz waren 54 Aktive mit 12 Fahrzeugen aus den Wehren Gardelegen, Jeseritz, Letzlingen, Wannefeld, Jerchel, Potzehne und Roxförde. Sie verhinderten erfolgreich das Übergreifen der Flammen auf den Auflieger, berichtet die Polizei.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Bundesstraße etwa 90 Minuten komplett gesperrt. Später wurde der Verkehr einseitig an der Brandstelle vorbeigeführt, ehe die B71 zur Bergung des Lkw noch einmal voll gesperrt werden musste.

Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt etwa 50.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten von einem technischen Defekt als Brandursache aus.