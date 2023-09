Vor einer Kita in Letzlingen in der Altmark erwischte die Polizei zahlreiche Temposünder. Einer von ihnen war besonders schnell unterwegs. Symbolbild:

Letzlingen (vs) - Einen Bleifuß haben gleich mehrere Autofahrer am Dienstagvormittag und -mittag vor einer Kindertagesstätte in der Magdeburger Straße in Letzlingen bewiesen. Einer davon soll besonders schnell unterwegs gewesen sein. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach kontrollierten die Beamten vor der Kita in Letzlingen, ob sich alle Fahrer dort an die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer an Höchstgeschwindigkeit hielten. Das Ergebnis: Gut 630 Fahrzeuge wurden kontrolliert, 49 von ihnen waren zu schnell unterwegs.

Als Ergebnis müssen offenbar 40 Fahrer mit einem Verwarngeld und 9 mit einem Bußgeld rechnen. Am schnellsten war dabei ein Mercedes unterwegs. Er wurde mit knapp 56 Stundenkilometern gelasert.