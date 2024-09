In der Nähe von Gardelegen wurde eine 16-Jährige von mehreren jungen Männern brutal überfallen. Die Täter schlugen und traten mehrfach auf die Jugendliche ein. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gruppe greift junge Frau an

Nach Angriff in Kakerbeck bei Gardelegen: Die Polizei sucht nach den Tätern des Bushaltestellen-Angriffs.

Kakerbeck. - Eine Jugendliche ist heute in den Morgenstunden angegriffen worden. Die 16-Jährige wartete in Kakerbeck offenbar an einer Haltestelle auf den Bus. Nach Volksstimme-Informationen soll es sich dabei um eine Ukrainerin handeln.